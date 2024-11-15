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ارتفاع حاد في أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات في لحج - أخبار كلمتك

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ارتفاع حاد في أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات في لحج - أخبار كلمتك

ارتفاع حاد في أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات في لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - كلمتك/ خاص

تشهد أسعار المحاصيل الزراعيه في طور الباحة ارتفاع حاد .

جاءت الاسعار كالتالي :

الجلجلان السمسم من 42000 الي 45000
الدخن  من15000 إلي 16000
الحمراء من 17000 إلى  20000
البيضاء من 18000 إلى 20000
الزعر من 13000 الى 14000
الغرب من 13000
الدجرا من 20000 إلى 24000
القطن من 20000 الى 22000
الروميه المحطحون 50 ك 13000
الحلبه الكيلو 1000
الطماطم 500
الكوسا 3 كيلو 1000
الباميا الكيلو من 400 الي 500
الموز الاصفر كيلو وربع 500
الموز الاخضر الكيلو 200
الحناء الكيلو 1000
الكيلو اللحم البقري 4000
الكيلو اللحم الغنمي 5000
الدجاج الكبار 1000
الدجاج المتوسط 2000
الدجاج البلدي 1500 الي 2000

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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