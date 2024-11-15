ارتفاع حاد في أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات في لحج - أخبار كلمتك

تشهد أسعار المحاصيل الزراعيه في طور الباحة ارتفاع حاد .
جاءت الاسعار كالتالي :
الجلجلان السمسم من 42000 الي 45000
الدخن من15000 إلي 16000
الحمراء من 17000 إلى 20000
البيضاء من 18000 إلى 20000
الزعر من 13000 الى 14000
الغرب من 13000
الدجرا من 20000 إلى 24000
القطن من 20000 الى 22000
الروميه المحطحون 50 ك 13000
الحلبه الكيلو 1000
الطماطم 500
الكوسا 3 كيلو 1000
الباميا الكيلو من 400 الي 500
الموز الاصفر كيلو وربع 500
الموز الاخضر الكيلو 200
الحناء الكيلو 1000
الكيلو اللحم البقري 4000
الكيلو اللحم الغنمي 5000
الدجاج الكبار 1000
الدجاج المتوسط 2000
الدجاج البلدي 1500 الي 2000
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