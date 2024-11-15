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مرتكب جريمة مقتل جنود سعوديين يصل إلى صنعاء ومصدر يكشف المسؤول عن تهريبه - أخبار كلمتك

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مرتكب جريمة مقتل جنود سعوديين يصل إلى صنعاء ومصدر يكشف المسؤول عن تهريبه - أخبار كلمتك

مرتكب جريمة مقتل جنود سعوديين يصل إلى صنعاء ومصدر يكشف المسؤول عن تهريبه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - كلمتك/ خاص

تحدثت مصادر إعلامية عن وصول قاتل الضابطين السعوديين في حضرموت الجندي "محمد صالح العروسي" إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت المصادر، إن العروصي، وصل إلى صنعاء، الليلة الماضية، وذلك بالتنسيق مع قيادي حوثي، يدعى أحمد سما، ويحمل رتبة لواء، وهو أحد أبرز رجال القيادي البارز في المليشيات أبوعلي الحاكم.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو "سما" أحد القيادات الحوثية المعروفة بتهريب الحشيش والمخدرات والادوية والممنوعات بين اليمن وسلطنة عمان.

وأضافت المصادر، أن المعلومات، حول وصول العروصي إلى صنعاء، ماتزال غير دقيقة، حيث تتكتم المليشيات على هذا الأنباء.

وكان العروصي قد أقدم على اغتيال ضابطين سعوديين وإصابة ثالث في مدينة سيئون قبل أسبوع، بينما رصدت الأجهزة الأمنية مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنه بعد هروبه عقب الجريمة ولكن دون فائدة وفقًا للمصادر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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