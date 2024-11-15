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توزيع 500 حقيبة مدرسية في مديرية البريقة بفضل جهود إنسان كير - أخبار كلمتك

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توزيع 500 حقيبة مدرسية في مديرية البريقة بفضل جهود إنسان كير - أخبار كلمتك

توزيع 500 حقيبة مدرسية في مديرية البريقة بفضل جهود إنسان كير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

بتنسيق وتسهيلات من قبل مدير عام مديرية البريقة، د. صلاح الشوبجي ومدير عام مكتب التربية في المديرية، أ. فهمي أحمد محمد سالم قامت مؤسسة إنسان كير التنموية بتوزيع 500 حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها مستهدفة طلاب الصف الأول إلى الرابع في مدرستي الذاري وكود قرو بدعم من منظمة المساعدات الإنسانية التابعة للسلطة المحلية في البريقة

توزيع الحقيبة المدرسية جاء  في إطار برامج حيوية تبنتها كل من قيادتي  السلطة المحلية  وإدارة التربية بالمديرية وجعلتا منها في أولى مصاف الاهتمامات الملحة حرصا على مستقبل الأجيال وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية التي أنهكت مواطني المديرية .
عملية التوزيع حظيت باهتمام و بإشراف مباشر من قبل  أ. أمينة الهاشلي مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية في البريقة.
من جهتهم  عبر أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة لكل من يساهم في التخفيف من عبء التكاليف التي أضحت هموما متزايدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة مقدمين شكرهم العميق لمؤسسة إنسان كير التي تواصل تلبيتها لاحتياجات المجتمع في شتى المجالات.

حضر تدشين مشروع توزيع الحقائب المدرسية كل من:

- أ. نصيب عبده سيف، رئيس قسم التعليم العام في تربية البريقة
- أ. سعود غالب سالم ناجي، موجهة تربوية في مديرية البريقة
- أ. عبدالله صالح محمد سالم، مدير مدرسة الذاري
- أ. أمينة عبده محسن، وكيلة المدرسة
- أ. مارسين ثابت، المشرف الاجتماعي

هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بالمساهمة في تحسين الظروف التعليمية ودعم الطلاب في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

علي الصبيحي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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