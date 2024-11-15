توزيع 500 حقيبة مدرسية في مديرية البريقة بفضل جهود إنسان كير - أخبار كلمتك

بتنسيق وتسهيلات من قبل مدير عام مديرية البريقة، د. صلاح الشوبجي ومدير عام مكتب التربية في المديرية، أ. فهمي أحمد محمد سالم قامت مؤسسة إنسان كير التنموية بتوزيع 500 حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها مستهدفة طلاب الصف الأول إلى الرابع في مدرستي الذاري وكود قرو بدعم من منظمة المساعدات الإنسانية التابعة للسلطة المحلية في البريقة

توزيع الحقيبة المدرسية جاء في إطار برامج حيوية تبنتها كل من قيادتي السلطة المحلية وإدارة التربية بالمديرية وجعلتا منها في أولى مصاف الاهتمامات الملحة حرصا على مستقبل الأجيال وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية التي أنهكت مواطني المديرية .

عملية التوزيع حظيت باهتمام و بإشراف مباشر من قبل أ. أمينة الهاشلي مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية في البريقة.

من جهتهم عبر أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة لكل من يساهم في التخفيف من عبء التكاليف التي أضحت هموما متزايدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة مقدمين شكرهم العميق لمؤسسة إنسان كير التي تواصل تلبيتها لاحتياجات المجتمع في شتى المجالات.

حضر تدشين مشروع توزيع الحقائب المدرسية كل من:

- أ. نصيب عبده سيف، رئيس قسم التعليم العام في تربية البريقة

- أ. سعود غالب سالم ناجي، موجهة تربوية في مديرية البريقة

- أ. عبدالله صالح محمد سالم، مدير مدرسة الذاري

- أ. أمينة عبده محسن، وكيلة المدرسة

- أ. مارسين ثابت، المشرف الاجتماعي

هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بالمساهمة في تحسين الظروف التعليمية ودعم الطلاب في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

علي الصبيحي