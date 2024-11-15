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الكشف عن مرض خطير يفتك بالمواطنين - أخبار كلمتك

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الكشف عن مرض خطير يفتك بالمواطنين - أخبار كلمتك

الكشف عن مرض خطير يفتك بالمواطنين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

سجلت السلطات الصحية في محافظة تعز 7306 حالة إصابة بالكوليرا و48 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري.

وتعد مديريات صبر وجبل حبشي ومركز المحافظة مناطق موبوءة بمرض الكوليرا وترتفع فيها معدلات الإصابة، بحسب مصدر طبي.


وتواجه المستشفيات والمراكز الطبية نقصاً في الأسرة والأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العدد الكبير من حالات الإصابة التي تستقبلها المستشفيات يومياً.


وفي هذا الصدد أوضح نائب مدير التثقيف الصحي والإعلام بمكتب الصحة بمحافظة تعز تيسير السامعي أن وباء الكوليرا يعد من المشاكل الصحية التي تواجه الشعب اليمني ومحافظة تعز على وجه الخصوص منذ عشر سنوات.


وأضاف السامعي، أن وباء الكوليرا بدأ في محافظة تعز في العام 2016 ولا يزال متفشياً رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذا المرض.


وأشار إلى أن محافظة تعز سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بهذا الوباء، حيث وصل العدد إلى نحو 7500 إصابة و48 وفاة، مؤكداً أن هذا العدد يعتبر رقماً كبيراً خاصة في الأسابيع الأخيرة.


وأشار إلى أن حدة الوباء زادت في الأسابيع الأخيرة، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء، مثل تعقيم المياه وغسل اليدين والخضروات وغيرها من الإجراءات.


وأكد السامعي أن سلاحنا اليوم لمواجهة هذا الوباء هو الوقاية، وقال: “نعول على وعي المواطنين لمواجهة هذه الكارثة التي تجتاح محافظة تعز”.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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