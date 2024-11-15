تحذيرات من هذا الامر - أخبار كلمتك

حذرت لاالأرصاد الجوية، من أجواء باردة، خلال الـ24 ساعة القادمة، في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال المركز الوطني للأرصاد و الإنذار المبكر، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة)، وبارد على مرتفعات محافظات ( إب والضالع )، وبارد نسبياً على مرتفعات محافظات ( شبوة، أبين، لحج والجوف ).

وأشار إلى احتمال أن تكون الرياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين (10-26) عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحـذر المركـز الـوطني للارصاد و الإنذار المبكر، كبار السن والأطفال وطلاب المدارس والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء البارد والشديد البرودة.

كما دعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية.

ونبّه مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.