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تحذيرات من هذا الامر - أخبار كلمتك

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تحذيرات من هذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - كلمتك/

حذرت لاالأرصاد الجوية، من أجواء باردة، خلال الـ24 ساعة القادمة، في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال المركز الوطني للأرصاد و الإنذار المبكر، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة)، وبارد على مرتفعات محافظات ( إب والضالع )، وبارد نسبياً على مرتفعات محافظات ( شبوة، أبين، لحج والجوف ).

وأشار إلى احتمال أن تكون الرياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين (10-26) عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحـذر المركـز الـوطني للارصاد و الإنذار المبكر، كبار السن والأطفال وطلاب المدارس والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء البارد والشديد البرودة.

كما دعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية.

ونبّه مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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