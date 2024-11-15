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الكشف عن دعم سعودي مرتقب للبنك المركزي - أخبار كلمتك

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الكشف عن دعم سعودي مرتقب للبنك المركزي - أخبار كلمتك

الكشف عن دعم سعودي مرتقب للبنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

أفاد مصدر مصرفي بأن الأسبوع المقبل سيشهد عودة محافظ البنك المركزي اليمني، "أحمد غالب المعبقي"، إلى العاصمة  عدن، حيث سيرافق ذلك تعزيز للبنك المركزي بمبلغ مليار دولار منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية.

وبحسب المصدر، فإن هذه المنحة ستُستخدم بشكل رئيسي في تنظيم عشرين مزاداً لبيع الدولار، حيث ستبلغ قيمة كل مزاد 50 مليون دولار..لافتا إلى أن هذه المبالغ ستُخصص لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وتمكين الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها المالية.

ومع ذلك، أشار المصدر بحسب ما نشره الإعلامي عبد الرحمن أنيس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) إلى أن تأثير هذا المبلغ على سعر صرف العملة الوطنية سيكون محدوداً جداً، حيث إن الحفاظ على استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره يتطلب ضخ ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في السوق المحلية. حتى الآن، لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الدول الشقيقة أو الصديقة لتوفير هذا المبلغ الضخم.

كما تطرق المصدر إلى موضوع طلب الحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط الخام، موضحاً أن هذا الطلب لا يلقى قبولاً من قبل بعض الدول الشقيقة والصديقة، التي ترى أن تصدير النفط في هذه المرحلة قد يشكل تصعيداً ضد المليشيات، وأنه يجب أن يتم بعد التوصل إلى اتفاق اقتصادي شامل وفقاً لنصوص خارطة السلام المجمدة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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