حديث جديد عن عدم تفعيل البنك المركزي هذا الامر - أخبار كلمتك

أوضح الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن قدرة البنك المركزي على تفعيل أدوات السياسة النقدية تتضاءل بسبب استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقف تدفق الموارد الدولارية للحكومة، إلى جانب استمرار الانقسام المصرفي وخروج العديد من أدوات السياسة النقدية عن سيطرة البنك. وأشار صالح إلى أن عدم تفعيل الحكومة للسياسة المالية وعدم إقرار الموازنة السنوية يعوقان البنك المركزي عن أداء وظائفه النقدية بالشكل المطلوب.

وأضاف صالح أن أي محاولات لمعالجة تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم يجب أن تأخذ في الاعتبار الجوانب الأساسية، وأهمها تأمين مصادر النقد الأجنبي واستكمال نقل وظائف البنك المركزي بالكامل إلى عدن، لضمان فعالية أكبر في التصدي للأزمات الاقتصادية.