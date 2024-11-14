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حديث جديد عن عدم تفعيل البنك المركزي هذا الامر - أخبار كلمتك

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حديث جديد عن عدم تفعيل البنك المركزي هذا الامر - أخبار كلمتك

حديث جديد عن عدم تفعيل البنك المركزي هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - كلمتك/خاص

أوضح الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن قدرة البنك المركزي على تفعيل أدوات السياسة النقدية تتضاءل بسبب استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقف تدفق الموارد الدولارية للحكومة، إلى جانب استمرار الانقسام المصرفي وخروج العديد من أدوات السياسة النقدية عن سيطرة البنك. وأشار صالح إلى أن عدم تفعيل الحكومة للسياسة المالية وعدم إقرار الموازنة السنوية يعوقان البنك المركزي عن أداء وظائفه النقدية بالشكل المطلوب.

وأضاف صالح أن أي محاولات لمعالجة تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم يجب أن تأخذ في الاعتبار الجوانب الأساسية، وأهمها تأمين مصادر النقد الأجنبي واستكمال نقل وظائف البنك المركزي بالكامل إلى عدن، لضمان فعالية أكبر في التصدي للأزمات الاقتصادية.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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