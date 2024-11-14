إحباط تهريب أسلحة كبيرة في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

نجحت قوات الحزام الأمني المرابطة في جبل العر بيافع في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومستلزمات عسكرية، كان المدعو (ح.م.ع.ف) من ابناء محافظة تعز،ينوي إدخالها من محافظة صنعاء عبر يافع إلى محافظة الضالع.

وبحسب عمليات حزام يافع فأن الاسلحة التي ضبطت اثناء عملية التفتيش الروتيني في نقطة جبل العر، هي مجموعة متنوعة من الأسلحة،والمستلزمات العسكرية شملت:

"مسدسات تركية نوع كلك مختلفة الاحجام،وملابس عسكرية،اضافة الى ذخيرة مسدس،وقطع غيار سلاح آلي،ومخازن سلاح ارسلان+كلاشنكوف"

وأكد المقدم ديان الشبحي، قائد الحزام الأمني في يافع، أن أفراد وضباط النقاط الأمنية في حالة يقظة عالية وجاهزية تامة أثناء تنفيذهم لواجباتهم الأمنية،وكل عمليات التهريب مصيرها الفشل امام الحس الامني لجنودنا الأبطال .

وعبر الشبحي عن شكره لقيادة وضباط وأفراد نقطة منفذ العر على انضباطهم ويقظتهم، مثمنًا تعاملهم السلس واتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة خلال عمليات التفتيش والضبط.

مشيرا انه تم التحرز على المضبوطات والمتهم ،وفتح محضر تحقيق اولي في القضية ،وسوف يتم احالتها الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوات الحزام الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التهريب بكافة أشكاله،والذي يسهم في حماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

