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اليمن تعرض فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

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اليمن تعرض فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

اليمن تعرض فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك/خاص

خلال ورشة عمل عربية أوروبية حول تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر في مدينة الإسكندرية، أكدت وزارة النقل اليمنية على أن اليمن تتميز بمقومات استثمارية واعدة بفضل امتلاكها شريطاً ساحلياً يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. 

 

وأوضحت الوزارة أن هذه الميزة الجغرافية تتيح فرصاً كبيرة لإقامة مناطق استثمارية متعددة تدعم تنفيذ مشاريع عملاقة في مجال صناعة النقل البحري.

كما وجهت الوزارة دعوة للمستثمرين العرب والأوروبيين للنظر في فرص الاستثمار في اليمن في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الإمكانيات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون العربي الأوروبي في هذا القطاع الواعد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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