اليمن تعرض فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

خلال ورشة عمل عربية أوروبية حول تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر في مدينة الإسكندرية، أكدت وزارة النقل اليمنية على أن اليمن تتميز بمقومات استثمارية واعدة بفضل امتلاكها شريطاً ساحلياً يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الميزة الجغرافية تتيح فرصاً كبيرة لإقامة مناطق استثمارية متعددة تدعم تنفيذ مشاريع عملاقة في مجال صناعة النقل البحري.

كما وجهت الوزارة دعوة للمستثمرين العرب والأوروبيين للنظر في فرص الاستثمار في اليمن في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الإمكانيات الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون العربي الأوروبي في هذا القطاع الواعد.