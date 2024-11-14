تعرض يمنيين لعملية نصب باسم نجل شخصية كبيرة مقابل تاشيرة هذه الدولة الخليجية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - كلمتك/خاص:
واختتم:للتوضيح أكثر، أي شخص يقول لك إنه بيشتري لك تأشيرة لقطر أو بيجيب لك عقد عمل أو غيره، ويشتي فلوس، فهو كاذب.
قال الصحفي بشير سنان:وصلني أكثر من 20 استفسارًا حول عقود عمل لشباب يمنيين في مركز طبي بدولة قطر، وللأسف، جميعها مزورة.
واضاف:النصاب يستخدم اسم (مزور) لنجل شخصية يمنية معروفة كوسيط لإغراء ضحاياه، وللأسف يبدو أنهم كُثر.
واختتم:للتوضيح أكثر، أي شخص يقول لك إنه بيشتري لك تأشيرة لقطر أو بيجيب لك عقد عمل أو غيره، ويشتي فلوس، فهو كاذب.
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