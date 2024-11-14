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تعرض يمنيين لعملية نصب باسم نجل شخصية كبيرة مقابل تاشيرة هذه الدولة الخليجية - أخبار كلمتك

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تعرض يمنيين لعملية نصب باسم نجل شخصية كبيرة مقابل تاشيرة هذه الدولة الخليجية - أخبار كلمتك

تعرض يمنيين لعملية نصب باسم نجل شخصية كبيرة مقابل تاشيرة هذه الدولة الخليجية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي بشير سنان:وصلني أكثر من 20 استفسارًا حول عقود عمل لشباب يمنيين في مركز طبي بدولة قطر، وللأسف، جميعها مزورة.

واضاف:النصاب يستخدم اسم (مزور) لنجل شخصية يمنية معروفة كوسيط لإغراء ضحاياه، وللأسف يبدو أنهم كُثر.

واختتم:للتوضيح أكثر، أي شخص يقول لك إنه بيشتري لك تأشيرة لقطر أو بيجيب لك عقد عمل أو غيره، ويشتي فلوس، فهو كاذب.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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