تعرض يمنيين لعملية نصب باسم نجل شخصية كبيرة مقابل تاشيرة هذه الدولة الخليجية - أخبار كلمتك

قال الصحفي بشير سنان:وصلني أكثر من 20 استفسارًا حول عقود عمل لشباب يمنيين في مركز طبي بدولة قطر، وللأسف، جميعها مزورة.

واضاف:النصاب يستخدم اسم (مزور) لنجل شخصية يمنية معروفة كوسيط لإغراء ضحاياه، وللأسف يبدو أنهم كُثر.

واختتم:للتوضيح أكثر، أي شخص يقول لك إنه بيشتري لك تأشيرة لقطر أو بيجيب لك عقد عمل أو غيره، ويشتي فلوس، فهو كاذب.

