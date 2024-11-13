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الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

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الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - كلمتك: خاص

 

حملت الحكومة الشرعية اليوم مليشيا الحوثي ، كامل المسئولية عن حياة التربوي صلاح عبده البعوم المحتجز قسرا في معتقلاتها غير القانونية


وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني في تصريح الليلة:


نحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كامل المسئولية عن حياة التربوي صلاح عبده البعوم المحتجز قسرا في معتقلاتها غير القانونية، والذي نقل لاحد مستشفيات مدينة إب، بعد تعرضه لانتكاسة صحية جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له منذ اختطافه في 4 سبتمبر الماضي على ذمة احتفاله بثورة سبتمبر


واكد الوزير الارياني ان المليشيا قامت منذ مطلع سبتمبر بشن حملات اختطاف طالت الآلاف المواطنين، على خلفية احتفالهم بثورة سبتمبر ورفع العلم الوطني، ورفضت كل الدعوات لاطلاقهم، لتكشف حقيقة مشروعها الإمامي، وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها طمس المناسبات الوطنية واستبدالها بمناسبات طائفية، وانسلاخها من الهوية الوطنية

موضحاً عن اشتراط مليشيا الحوثي تقديم المختطفين ضمانات وتعهدات بعدم احياء المناسبات الوطنية ورفع الاعلام الوطنية، لتؤكد أن ما اقدمت عليه لم يكن اجراء إحترازي كما ادعت، بل جريمة منظمة وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وارهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالاعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم المطلق والانصياع لمشروعها الإمامي

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وادانة حملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين، والضغط على المليشيا لإطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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