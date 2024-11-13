قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:تواصل معي عدد من أعضاء هيئة التشاور والمصالحة ونقلوا لي ردا قالوا انه بطلب من رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.
واضاف:مضمون الرد ان السفرية المرتقبة لأعضاء الهيئة الى اسبانيا وايطاليا على حساب الاتحاد الأوروبي بكل تكاليفها وليست بتمويل من الحكومة اليمنية.
مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:تواصل معي عدد من أعضاء هيئة التشاور والمصالحة ونقلوا لي ردا قالوا انه بطلب من رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.
قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:تواصل معي عدد من أعضاء هيئة التشاور والمصالحة ونقلوا لي ردا قالوا انه بطلب من رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي.
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