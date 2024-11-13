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جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

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جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - كلمتك/خاص:

أفاد سكان محليون في مديرية الأزارق م الضالع بأن مدير مدرسة قام بتعذيب مجموعة من الأطفال بطريقة وحشية، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى المديرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشهادات من الأهالي أن المدير استخدم سلكًا كهربائيًا مغلفًا لتعذيب الطلاب، وهو ما اعتاد عليه، لكن التعذيب هذه المرة كان أكثر قسوة ووحشية. حيث جمع المدير عددًا كبيرًا من الأطفال في ساحة المدرسة، وقام بضربهم بشكل موحش.

وأشار السكان إلى أن المدير اعتاد على ممارسة هذا السلوك العنيف، مما تسبب في إصابة العديد من الطلاب بعقد نفسية وجعلهم يخافون من الذهاب إلى المدرسة

وكانت حجج الاستاذ بان السبب  شعر الطلاب كبير وبعضهم حلاقة قزع، الامر الذي ينفيه الاهالي وباستشهاد صور  الطلاب الذين تعرضوا للضرب المبرح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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