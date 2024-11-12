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عاجل:توقيف الرحلات من اليمن صوب السعودية بسبب هذا الأمر واتخاذ قرار عقابي - أخبار كلمتك

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عاجل:توقيف الرحلات من اليمن صوب السعودية بسبب هذا الأمر واتخاذ قرار عقابي - أخبار كلمتك

عاجل:توقيف الرحلات من اليمن صوب السعودية بسبب هذا الأمر واتخاذ قرار عقابي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشف مصدر عن توقيف الرحلات البرية من اليمن صوب المملكة العربية السعودية


وأكدت المصادر انه ونظراً للتكدس الحاصل في ميناء الوديعة ومنطقة العبر ومن اجل تخفيف معانات المواطنين ولضمان سلامتهم تم ايقاف رحلات يوم الجمعة الموافق تاريخ 15 / 11 / 2024م

مشيراً انه من يخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة وايقاف رحلاتها نهائياً

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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