عاجل:توقيف الرحلات من اليمن صوب السعودية بسبب هذا الأمر واتخاذ قرار عقابي - أخبار كلمتك

كشف مصدر عن توقيف الرحلات البرية من اليمن صوب المملكة العربية السعودية



وأكدت المصادر انه ونظراً للتكدس الحاصل في ميناء الوديعة ومنطقة العبر ومن اجل تخفيف معانات المواطنين ولضمان سلامتهم تم ايقاف رحلات يوم الجمعة الموافق تاريخ 15 / 11 / 2024م

مشيراً انه من يخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة وايقاف رحلاتها نهائياً