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الارصاد يحذر من هذا الامر خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

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الارصاد يحذر من هذا الامر خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

الارصاد يحذر من هذا الامر خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة اليوم، بمشيئة الله، انخفاض درجة الحرارة خلال الـ10 الأيام القادمة، في المناطـق المظللة في الصورة المرفقة، خصوصاً باللون الداكن، إلى أقل من 5 درجات مئوية..

وبناءً على ذلك، أشار المركز أن ذلك قد يؤدي إلى:

1) االإضرار بالمحاصيل الزراعية الحساسة للبرودة، مما قد يتطلب اتخاذ تدابير وقائية، مثل تغطيتها أو استخدام أنظمة الري لتجنب الصقيع.

2) ازيادة حالات البرد والأنفلونزا، خصوصاً عند كبار السن والأطفال، فيُنصح بارتداء ملابس دافئة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبـة.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين، باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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