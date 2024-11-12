الارصاد يحذر من هذا الامر خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة اليوم، بمشيئة الله، انخفاض درجة الحرارة خلال الـ10 الأيام القادمة، في المناطـق المظللة في الصورة المرفقة، خصوصاً باللون الداكن، إلى أقل من 5 درجات مئوية..

وبناءً على ذلك، أشار المركز أن ذلك قد يؤدي إلى:

1) االإضرار بالمحاصيل الزراعية الحساسة للبرودة، مما قد يتطلب اتخاذ تدابير وقائية، مثل تغطيتها أو استخدام أنظمة الري لتجنب الصقيع.

2) ازيادة حالات البرد والأنفلونزا، خصوصاً عند كبار السن والأطفال، فيُنصح بارتداء ملابس دافئة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبـة.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين، باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.