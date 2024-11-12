مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - كلمتك/ خاص

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم، فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي.

واستقبل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين في القمة.

كما تم التقاط صور تذكارية جماعية للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم في القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف (اتفاق باريس للمناخ) مع ضمان توزيع عادل للموارد والفرص بين الدول المتقدمة والنامية، وتكثيف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي.

وتركز قمة المناخ هذا العام بشكل أساسي، على قضية التمويل المناخي حيث يسعى المؤتمر إلى حشد الموارد اللازمة لدعم البلدان في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي خاصة على الدول الأكثر تأثرا.

ويتضمن المؤتمر، مناقشات حول تعزيز التكامل بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي في ظل انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجي CBD COP16 بالتزامن مع قمة المناخ وسيتم استعراض مبادرات حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى كحلول ضرورية لمواجهة تحديات المناخ. 

وتعرض الدول خلال المؤتمر خططها الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ استجابةً لاتفاقية باريس ومن المتوقع أن تكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ بحلول أوائل 2025، حيث يأمل المشاركون أن يسهم تنفيذ هذه الخطط في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية

يشارك في المؤتمر، وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق