انطلاق فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي - أخبار كلمتك

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم، فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP29) بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي.

واستقبل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين في القمة.

كما تم التقاط صور تذكارية جماعية للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم في القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف (اتفاق باريس للمناخ) مع ضمان توزيع عادل للموارد والفرص بين الدول المتقدمة والنامية، وتكثيف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي.

وتركز قمة المناخ هذا العام بشكل أساسي، على قضية التمويل المناخي حيث يسعى المؤتمر إلى حشد الموارد اللازمة لدعم البلدان في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي خاصة على الدول الأكثر تأثرا.

ويتضمن المؤتمر، مناقشات حول تعزيز التكامل بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي في ظل انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجي CBD COP16 بالتزامن مع قمة المناخ وسيتم استعراض مبادرات حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى كحلول ضرورية لمواجهة تحديات المناخ.

وتعرض الدول خلال المؤتمر خططها الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ استجابةً لاتفاقية باريس ومن المتوقع أن تكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ بحلول أوائل 2025، حيث يأمل المشاركون أن يسهم تنفيذ هذه الخطط في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية

يشارك في المؤتمر، وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري.