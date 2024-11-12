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الكشف عن قياديين سلموا مدنهم للحوثيين(صور) - أخبار كلمتك

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الكشف عن قياديين سلموا مدنهم للحوثيين(صور) - أخبار كلمتك

الكشف عن قياديين سلموا مدنهم للحوثيين(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:35 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط رامز المقطري:هولاء الاثنين اكثر من حشد وجمع للمليشيات في المديرتين شرعب الرونه و شرعب السلام وهم من سهلو دخول الخوثة بلاد شرعب في العام ٢٠١٧ 
واضاف:الأول ابو الثوب الابيض من ابنا شرعب الرونه اسمه علي القرشي ملقب بعلى الغنمة وهو أيضا شيخ وقد عينوه في عدت مناصب والان مستشار وهو أكثر من حشد وحرض واتاح لهم فرصة البقاء اما الثاني من ابنا شرعب السلام (الامجود)واسمه صلاح عبد الله مقبل الصلاحي شيخ برضو 
كان مغترب ومستثمر في السعوديه وابوه كان شيخ فلان ونعم به والحوثة تامرو عليه واستاجرو من يقتله من ابنا المنطقه وقتلوه في نقطه بلامجود تتبع الحوثه في العام ٢٠١٩ وقاموا بشن حمله مكونه من ٣٠ طقم بحجة ملاحقة القتله والحقيقه هي تصفية كل من كان يعارضهم ويخافو منه 
وتم استدعاء صلاح الصلاحي من السعوديه على اساس يرجع اليمن ياخذ بثار ابوه وبعدها تم دعمه بعدة اطقم اما المرافقين ملان وبلا حرج 
واختتم:وبعدها فعلو منه بعبوع كبير ونفخوه وطبلو وفي العام ٢٠٢٠ بلمزامنه مع الهجوم على مارب طلبو منه ٥٠ مجاهد من ابنا المنطقه بحجة اختبار وفائه وايمانه معاهم وكذلك مقابل منحه منصب مشرف المنطقه والشيخ لم يقصر فقام جمع اكثر من العدد المطلوب وزجو بهم في احدى معارك مأرب 
فقط بهجمه واحده راح ضحيتها ١١ واحد بين اسير وقتيل 
بلمختصر الشيخ علي القرشي (الغنمة ) الشهير بمقوله جنة شرعب (فدال شرعب الرونه )والشيخ صلاح الصلاحي ( شرعب السلام )

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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