بشرى سارة بشان التسوية للمدنيين واعتمادها بهذا الموعد والكشف عن الصرف(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

كتب الدكتور عبده المعطري بيانا توضيحيا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تسوية المدنيين حسم اليوم

من قبل الوزير الوالي

التقت يوم امس لجنة المتابعه لمجلس التنسيق الاعلى المسرحين قسرٱ العسكريين والامنيين والمدنيين مع الاخ وزير الخدمه المدنيه د عبدالناصر الوالي وهذا هو اللقاء الثاني بالاخ الوزير خلال اسبوع وقد تم شرح موضوع المدنيين وتسويتهم من كافة النواحي وقدمت لجنة المتابعه للاخ الوزير شرح مفصل عن متابعتها ولقاءاتها السابقه مع الاخ الوكيل محمد الحداد والدكتور وجدي مسؤول الماليه بوزارة الخدمه والقرارات الرئاسية ذات الصله وصدرت بهم قرارات التسوية 16000منهم 7000تقاعد مبكر و9000 منقطع وقبل أن نكمل شرحنا المسهب بالتفاصيل

قاطعنا الاخ الوزير بالقول(أبشروا خلال هذا الاسبوع سوف تحل تسوية المدنيين لعدد 16000 متظلم وقد كلفت الاستاذ احمد يوسف مدير التخطيط في الوزاره أن ينجز هذا العمل خلال اسبوع من اليوم وسوف يتوج بالتوقيع من قبلي واي شي انا موجود تواصلوا معي شخصيٱ ومباشر أو مع الاستاذ احمد يوسف فقط لاغير وسوف اتابع هذا الموضوع وإنجازه بنفسي) انتهى

حضر اللقاء من لجنة المتابعه

م الخضر صالح طالب بارحمه

نائب رئيس مجلس التنسيق الاعلى لشؤون المدنيين نائب رئيس لجنة المتابعه

العقيد محمد هادي علي نائب رئيس مجلس التنسيق الاعلى لشؤون الأمنيين عضو لجنة المتابعه

العقيد عبدالله الخضر المرزوقي عضو هيئة رئاسة مجلس التنسيق الاعلى عضو لجنة المتابعه

الاحد 10نوفمبر 2024م

الصوره التذكاريه هذه اخذت البوم في مكتب الوزير

بالنسبه لتسوية الداخليه والأمن السياسي وبعد التواصل مع الاخ سعيد العمود في وزارة الماليه سوف يبلغنا يوم غدا عن موعد الصرف

بالنسبه للٱسماء الثلاثيه تم تصحيح عدد5472 إسم وتبقى 2031 عليهم التوجه الى الاخ العميد عبدالله عبدربه مدير الدائره الماليه للمراجعة

د عبده المعطري



