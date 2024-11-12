كشف مواطنون عن قيادي حوثي يحشد الشباب الى جبهات القتال بينما يدرس اولاده بارقى المدارس والجامعات.
وقال مواطنون:ور الدين المراني عيّنوه الحوثين وكيل محافظة لتعز لشؤون الدفاع والأمن واولاده يدرسو بأرقى المدارس والجامعات وهو شغال حشد بعيال الناس لجبهات الهلاك .
واضافوا:يرسل المراني اولاده للدراسة بارقى الجامعات بينما يرسل المواطنين الى الموت.
بينما اولاده بارقى الجامعات.. تعرف على القيادي الحوثي البارز الذي يحشد الشباب الى جبهات القتال - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشف مواطنون عن قيادي حوثي يحشد الشباب الى جبهات القتال بينما يدرس اولاده بارقى المدارس والجامعات.
كشف مواطنون عن قيادي حوثي يحشد الشباب الى جبهات القتال بينما يدرس اولاده بارقى المدارس والجامعات.
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