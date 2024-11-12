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بينما اولاده بارقى الجامعات.. تعرف على القيادي الحوثي البارز الذي يحشد الشباب الى جبهات القتال - أخبار كلمتك

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بينما اولاده بارقى الجامعات.. تعرف على القيادي الحوثي البارز الذي يحشد الشباب الى جبهات القتال - أخبار كلمتك

بينما اولاده بارقى الجامعات.. تعرف على القيادي الحوثي البارز الذي يحشد الشباب الى جبهات القتال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مواطنون عن قيادي حوثي يحشد الشباب الى جبهات القتال بينما يدرس اولاده بارقى المدارس والجامعات.
وقال مواطنون:ور الدين المراني عيّنوه الحوثين وكيل محافظة لتعز لشؤون الدفاع والأمن واولاده يدرسو بأرقى المدارس والجامعات وهو شغال حشد بعيال الناس لجبهات الهلاك .
واضافوا:يرسل المراني اولاده للدراسة بارقى الجامعات بينما يرسل المواطنين الى الموت.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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