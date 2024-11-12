استياء واسع عقب حدوث هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

تسبب تغيير مسوول امني من ابناء شبوة بعدن بحالة استياء واسع

وقال الناشط عبدربه العولقي:هل ضاق امن عدن من وجود مكان لعايد ؟!كنت اتوقع إن يتم ترقيته لمناصب اعلى بحكم اكاديميته تحت قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

واضاف:وحدث العكس هالني للأسف الشديد خبر تغيبر عايد ابوبكر سعيد العولقي من إدارة شرطة العريش بالعاصمة عدن عايد الذي لم يُسمع احد عنه يوماً انه قد اساء استغلال سلطته او تصرف تصرفاً غير قانوني كل من يعرفه او يعرف عنه الانضباط في مسؤوليته واحترامه لعمله الشرطوي.

واختتم:كيف لا يكون كذلك ووالده المرحوم هو اللواء ابوبكر سعيد مدير البحث الجنائي بالجمهورية سابقاً احد اشهر الضباط المحترفين الذين مروا على وزارة الداخلية بدولة الجنوب ومن ثم دولة الوحدة،لم يترك لعايد واسرته لا مال ولا قصور إلا السمعة الطيبة عند الناس وامانة المسؤولية.