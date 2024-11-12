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استياء واسع عقب حدوث هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

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استياء واسع عقب حدوث هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

استياء واسع عقب حدوث هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - كلمتك/خاص:

تسبب تغيير مسوول امني من ابناء شبوة بعدن بحالة استياء واسع
وقال الناشط عبدربه العولقي:هل ضاق امن عدن من وجود مكان لعايد ؟!كنت اتوقع إن يتم ترقيته لمناصب اعلى بحكم اكاديميته تحت قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

واضاف:وحدث العكس هالني للأسف الشديد خبر تغيبر عايد ابوبكر سعيد العولقي من إدارة شرطة العريش بالعاصمة عدن عايد الذي لم يُسمع احد عنه يوماً انه قد اساء استغلال سلطته او تصرف تصرفاً غير قانوني كل من يعرفه او يعرف عنه الانضباط في مسؤوليته واحترامه لعمله الشرطوي.

واختتم:كيف لا يكون كذلك ووالده المرحوم هو اللواء ابوبكر سعيد مدير البحث الجنائي بالجمهورية سابقاً احد اشهر الضباط المحترفين الذين مروا على وزارة الداخلية بدولة الجنوب ومن ثم دولة الوحدة،لم يترك لعايد واسرته لا مال ولا قصور إلا السمعة الطيبة عند الناس وامانة المسؤولية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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