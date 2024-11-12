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الكشف عن اول مهمة لترامب في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن اول مهمة لترامب في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن اول مهمة لترامب في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - كلمتك/

أشارت صحيفة نيويورك صن إلى أن إحدى المهام الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في محاولته إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وتخفيف الضغوط التضخمية في أميركا، هي إنهاء سيطرة الحوثيين على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشارت في تقرير إلى أن ما وصفته بـ"النكسة الحاسمة" لوكيل إيران في اليمن قد يبعث برسالة مهمة في ردع أعداء أميركا.

وقال بيل روجيو، رئيس تحرير مجلة "لونغ وور جورنال" التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للصحيفة: "لا أستطيع أن أرى ترامب يقبل إغلاق البحر الأحمر وكل التكاليف المترتبة على ذلك. إذا كان يريد خفض الأسعار، فيجب معالجة ذلك".

لقد نفذ الرئيس بايدن غارات جوية ضد منشآت عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، بما في ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع في عملية مشتركة مع البريطانيين.

كما قامت البحرية الأمريكية وقوات بحرية أخرى بمرافقة السفن في البحر الأحمر، كما ضربت إسرائيل مرتين ميناء الحديدة اليمني، حيث يتلقى الحوثيون الكثير من شحنات الأسلحة.

لكن الصحيفة تشير إلى أن الحوثيين لا يتراجعون، وبدعم من الحرس الثوري الإسلامي، يبدو أنهم عازمون على التحكم في السفن التجارية التي سيُسمح لها بالإبحار في البحر الأحمر. وتساءل التقرير: "هل يمكن تجربة استراتيجيات جديدة؟"

من جهة أخرى، رفضت أميركا إغراق سفينة التجسس الإيرانية "إم في بهشاد" التي كانت تبحر منذ أشهر في منطقة البحر الأحمر، وتشرف على استهداف السفن الحوثية.

ويشير السيد روجيو إلى أن هناك تكتيكا آخر لم يتم تجريبه بعد، وهو استهداف أفراد الحوثيين، بمن فيهم كبار القادة والمتعاونون معهم من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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