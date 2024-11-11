بدء أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

بدأت في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتبحث القمة، التي جاءت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.

وتهدف القمة، الى الخروج بموقف عربي إسلامي موحد في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.