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بدء أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

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بدء أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

بدء أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:

بدأت في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بمشاركة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتبحث القمة، التي جاءت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.

وتهدف القمة، الى الخروج بموقف عربي إسلامي موحد في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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