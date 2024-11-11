اول تحرك من الوزير حيدان بعد الهجوم على القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ،اليوم، بأمين عام مجلس حضرموت الوطني الاستاذ عصام الكثيري ورئيس هيئة الحكماء بالمجلس الحكم عبدالله بن عجاج والدكتور رفعت باصريح الأمين العام المساعد للمجلس .

وخلال اللقاء بارك وزير الداخلية الاعلان عن الأمانة العامة والهئيات لمجلس حضرموت الوطني واهميتها كخطوة لتعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة حضرموت. مؤكدا على التزام الوزارة بدعم كافة الجهود المجتمعية المساندة لدعم الحكومة.

ووقف اللقاء على حيثيات الهجوم الغادر الذي استهدف أفراد من القوات المساندة بالمملكة العربية السعودية بمعسكر التحالف في مدينة سيئون ونتج عنه استشهاد ضابط وضابط صف واصابة ضابط بجروح، مؤكدين بأن هذا الحادث الغادر لايمثل سلوك ابناء حضرموت ويؤكدون رفضهم وإدانتهم لتلك الأعمال الأرهابية الجبانة.

من جهته، أعرب وفد مجلس حضرموت الوطني عن شكره لوزير الداخلية على تعاونه، مشيرين إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية في المحافظة لضمان تحسين أوضاع المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلد.

حضر اللقاء الاستاذ سلطان التميمي مقرر هئية رئاسة مجلس حضرموت الوطني.