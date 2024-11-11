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اول تحرك من الوزير حيدان بعد الهجوم على القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

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اول تحرك من الوزير حيدان بعد الهجوم على القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

اول تحرك من الوزير حيدان بعد الهجوم على القوات السعودية في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:55 مساءً - كلمتك/ خاص

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ،اليوم، بأمين عام مجلس حضرموت الوطني الاستاذ عصام الكثيري ورئيس هيئة الحكماء بالمجلس الحكم عبدالله بن عجاج والدكتور رفعت باصريح الأمين العام المساعد للمجلس .

وخلال اللقاء بارك وزير الداخلية الاعلان عن الأمانة العامة والهئيات لمجلس حضرموت الوطني واهميتها كخطوة لتعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة حضرموت. مؤكدا على التزام الوزارة بدعم كافة الجهود المجتمعية المساندة لدعم الحكومة.

ووقف اللقاء على حيثيات الهجوم الغادر الذي استهدف أفراد من القوات المساندة بالمملكة العربية السعودية بمعسكر التحالف في مدينة سيئون ونتج عنه استشهاد ضابط وضابط صف واصابة ضابط بجروح،  مؤكدين بأن هذا الحادث الغادر لايمثل سلوك ابناء حضرموت ويؤكدون رفضهم وإدانتهم لتلك الأعمال الأرهابية الجبانة.

من جهته، أعرب وفد مجلس حضرموت الوطني عن شكره لوزير الداخلية على تعاونه، مشيرين إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية في المحافظة لضمان تحسين  أوضاع المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلد.

حضر اللقاء الاستاذ سلطان التميمي مقرر هئية رئاسة مجلس حضرموت الوطني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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