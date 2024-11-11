اول تحرك عسكري بقيادة وزير الدفاع بشان قتل السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

ترأس ووزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بمدينة سيئون، اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة.

وقف الاجتماع أمام تداعيات الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع بمعسكر قوات التحالف بمدينة سيئون الجمعة الماضي، ونتج عنه «استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط آخر بجروح من المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وخلال اللقاء رفع ووزير الدفاع ومحافظ حضرموت تعازي القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسادة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والسلطة المحلية بحضرموت، لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما رفعوا التعازي لأسر وذوي الشهيدين، داعين لزميلهم المُصاب بالشفاء العاجل.

وجدّد وزير الدفاع ومحافظ حضرموت التأكيد على أن منفذ العملية لا يمثل الشرفاء من منسوبي الأجهزة العسكرية، مؤكدين تعهّد الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة الجناة، وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها، وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

وثمّنا المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأدوار البطولية والايجابية لقوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية في بلادنا والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية وجهود إعادة الإعمار لتخفيف معاناة شعبنا.

وبيّنا توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضية بأن تعمل وزارة الدفاع بالتنسيق مع القوات المشتركة لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة، معربين عن إدانة بلادنا واستنكارها بأشد العبارات هذا «العمل الإرهابي»، مقدّرين الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم إلى جانب شعبنا اليمني.

ووقف الاجتماع أمام الوضع الأمني بمحافظة حضرموت وأقر عددًا من الإجراءات الهادفة تعزيز الأمن ورفع اليقظة.

حضر الاجتماع، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح محمد طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله سالمين بن حبيش، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد ركن عامر بن حطيان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية