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رئيس الوزراء يعلق على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يعلق على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يعلق على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - كلمتك/ خاص

علق رئيس الوزراء د. احمد عوض بن مبارك على مقتل جنود سعوديين في حضرموت 

وقال بن مبارك: ‏ما حدث من اعتداء آثم أدى الى استشهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية المشاركة في تحالف دعم الشرعية، هو جريمة غادرة ومدانة بكل المقاييس ولا تمثل منتسبي قواتنا المسلحة الذين يتشاركون مع أشقائهم معركة الوجود والمصير للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها.

واختتم: تعازينا للأشقاء في المملكة العربية السعودية وذوي الشهيدين، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصاب، ونؤكد استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، لمعرفة دوافع ومسببات الجريمة والقبض على منفذ العملية النكراء وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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