رئيس الوزراء يعلق على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

علق رئيس الوزراء د. احمد عوض بن مبارك على مقتل جنود سعوديين في حضرموت

وقال بن مبارك: ‏ما حدث من اعتداء آثم أدى الى استشهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية المشاركة في تحالف دعم الشرعية، هو جريمة غادرة ومدانة بكل المقاييس ولا تمثل منتسبي قواتنا المسلحة الذين يتشاركون مع أشقائهم معركة الوجود والمصير للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها.

واختتم: تعازينا للأشقاء في المملكة العربية السعودية وذوي الشهيدين، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصاب، ونؤكد استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، لمعرفة دوافع ومسببات الجريمة والقبض على منفذ العملية النكراء وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع.