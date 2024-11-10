وفاة سائق شاحنة في عمران عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

أفاد شهود عيان أن السائق المغترب سعيد مساعد أحمد البراري من محافظة عمران، ريدة، قرية البرار،يعمل سائقًا فوق شاحنة قلاب.

وقال الشهود يعمل السائق في منطقة الطائف، وأثناء عمله بشاحنته، قام برفع القلاب وتنزيل الحمولة وبعد التنزيل تحرك ونسي أن ينزل الصندوق.

بحسب الشهود ظل الصندوق مرفوعًا ومشى، فاصطدم ببوابة الحوش، وسقطت البوابة على الغمارة، مما أدى إلى وفاته داخل الغمارة.

