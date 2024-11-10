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وفاة سائق شاحنة في عمران عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

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وفاة سائق شاحنة في عمران عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

وفاة سائق شاحنة في عمران عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد شهود عيان أن السائق المغترب سعيد مساعد أحمد البراري من محافظة عمران، ريدة، قرية البرار،يعمل سائقًا فوق شاحنة قلاب.

وقال الشهود يعمل السائق في منطقة الطائف، وأثناء عمله بشاحنته، قام برفع القلاب وتنزيل الحمولة وبعد التنزيل تحرك ونسي أن ينزل الصندوق.

بحسب الشهود ظل الصندوق مرفوعًا ومشى، فاصطدم ببوابة الحوش، وسقطت البوابة على الغمارة، مما أدى إلى وفاته داخل الغمارة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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