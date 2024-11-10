هزت فضيحة مدوية انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم بالاعلان عن ترشح العيسي لمنصبه الحالي دون منافس
ولم يتم قبول اي ترشيحات الا ترشيح السوادي قبل ان يتم رفضه قبل الانتخابات ليدخل العيسي الانتخابات وهو المرشح الوحيد.
والانتخابات القادمة صورية كون العيسي فائزا بها بدون اي منافسة.
فضيحة مدوية تهز الانتخابات لرئاسة هذا المنصب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - كلمتك/خاص:
هزت فضيحة مدوية انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم بالاعلان عن ترشح العيسي لمنصبه الحالي دون منافس
هزت فضيحة مدوية انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم بالاعلان عن ترشح العيسي لمنصبه الحالي دون منافس
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