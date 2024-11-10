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فضيحة مدوية تهز الانتخابات لرئاسة هذا المنصب - أخبار كلمتك

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فضيحة مدوية تهز الانتخابات لرئاسة هذا المنصب - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية تهز الانتخابات لرئاسة هذا المنصب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - كلمتك/خاص:

هزت فضيحة مدوية انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم بالاعلان عن ترشح العيسي لمنصبه الحالي دون منافس 
ولم يتم قبول اي ترشيحات الا ترشيح السوادي قبل ان يتم رفضه قبل الانتخابات ليدخل العيسي الانتخابات وهو المرشح الوحيد.
والانتخابات القادمة صورية كون العيسي فائزا بها بدون اي منافسة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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