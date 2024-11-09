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عاجل :حالة من الرعب والبكاء لدى هؤلاء الآن - أخبار كلمتك

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عاجل :حالة من الرعب والبكاء لدى هؤلاء الآن - أخبار كلمتك

عاجل :حالة من الرعب والبكاء لدى هؤلاء الآن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفادت مصادر عن فقدان طفلة بمحافظة إب عصر اليوم


واكدت مصادر ان حالة من الرعب والشتات والضياع والعويل والحزن تعيشها أسرة الطفلة  ضياء محمد الاهدل 6 سنوات من عنان مديرية السبرة ، بعد أن ضاعت عنهم عصر اليوم بمدينة إب

موضحاً ان الطفلة ضياء دخلت مع أسرتها من القرية ضيوف عند أهلهم  بمدينة إب وبعد عصر اليوم خرجت وهي ترتدي فستان أبيض ، من البيت الواقع جوار حلويات القائد خلف مزايا سنتر شارع تعز مدينة إب ، واختفت تماما عن الأنظار ولم يبان لها أثر حتى الآن ..

مشيراً ان عملية البحث عنها مستمر من قبل الضيوف والمضيفين الآن

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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