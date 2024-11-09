عاجل :حالة من الرعب والبكاء لدى هؤلاء الآن - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن فقدان طفلة بمحافظة إب عصر اليوم



واكدت مصادر ان حالة من الرعب والشتات والضياع والعويل والحزن تعيشها أسرة الطفلة ضياء محمد الاهدل 6 سنوات من عنان مديرية السبرة ، بعد أن ضاعت عنهم عصر اليوم بمدينة إب

موضحاً ان الطفلة ضياء دخلت مع أسرتها من القرية ضيوف عند أهلهم بمدينة إب وبعد عصر اليوم خرجت وهي ترتدي فستان أبيض ، من البيت الواقع جوار حلويات القائد خلف مزايا سنتر شارع تعز مدينة إب ، واختفت تماما عن الأنظار ولم يبان لها أثر حتى الآن ..

مشيراً ان عملية البحث عنها مستمر من قبل الضيوف والمضيفين الآن