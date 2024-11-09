وثيقة تكشف ان الحكومة منعت تصدير الخردة الى الخارج لصالح تاجر محلي - أخبار كلمتك

كشفت وثيقة عن السبب الحقيقي وراء اصدار وزير المالية قرارا بمنع تصدير الخردة الى خارج البلاد وهو القرار المعمول به منذ اربعة اشهر مضت.

واظهرت وثيقة صادرة عن مصنع المكلا للحديد والصلب ، استغلال المصنع لقرار حظر التصدير من خلال خفضه لاسعار شراء حديد الخردة الى اسعار بخسة ، علما بانه مصنع الحديد الوحيد الذي يعمل في اليمن حاليا ولا يحتاج لكل كمية الخردة الفائضة نتيجة قرار حظر التصدير.

ويشتري التجار حديد الخردة من السوق بسعر 1100 ريال سعودي للطن الواحد وكانوا يبيعوه للشركات الخارجية بسعر 1875 ريال سعودي للطن الواحد ، الا ان مصنع حديد المكلا قرر شراء طن الحديد الخردة منهم بسعر 900 ريال سعودي وهو مايعني ان يبيعوا له بسعر اقل حتى من سعر كلفة الشراء وبخسارة 200 ريال سعودي بعد كل طن.

وخسر اكثر من 400 عامل في احواش جمع الخردة وظائفهم منذ صدور قرار وزير المالية لحظر تصدير الخردة الى الخارج ، فيما اضحى تجار الخردة امام خيار وحيد وهو بيع الخردة لمصنع المكلا بسعر لا يغطي حتى راسمال الشراء.