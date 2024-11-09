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وثيقة تكشف ان الحكومة منعت تصدير الخردة الى الخارج لصالح تاجر محلي - أخبار كلمتك

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وثيقة تكشف ان الحكومة منعت تصدير الخردة الى الخارج لصالح تاجر محلي - أخبار كلمتك

وثيقة تكشف ان الحكومة منعت تصدير الخردة الى الخارج لصالح تاجر محلي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت وثيقة عن السبب الحقيقي وراء اصدار وزير المالية قرارا بمنع تصدير الخردة الى خارج البلاد وهو القرار المعمول به منذ اربعة اشهر مضت.
واظهرت وثيقة صادرة عن مصنع المكلا للحديد والصلب ، استغلال المصنع لقرار حظر التصدير من خلال خفضه لاسعار شراء حديد الخردة الى اسعار بخسة ، علما بانه مصنع الحديد الوحيد الذي يعمل في اليمن حاليا ولا يحتاج لكل كمية الخردة الفائضة نتيجة قرار حظر التصدير.
ويشتري التجار حديد الخردة من السوق بسعر 1100 ريال سعودي للطن الواحد وكانوا يبيعوه للشركات الخارجية بسعر 1875 ريال سعودي للطن الواحد ، الا ان مصنع حديد المكلا قرر شراء طن الحديد الخردة منهم بسعر 900 ريال سعودي وهو مايعني ان يبيعوا له بسعر اقل حتى من سعر كلفة الشراء وبخسارة 200 ريال سعودي بعد كل طن.
وخسر اكثر من 400 عامل في احواش جمع الخردة وظائفهم منذ صدور قرار وزير المالية لحظر تصدير الخردة الى الخارج ، فيما اضحى تجار الخردة امام خيار وحيد وهو بيع الخردة لمصنع المكلا بسعر لا يغطي حتى راسمال الشراء.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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