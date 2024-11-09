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ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن دور التحالف باليمن عقب مقتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

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ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن دور التحالف باليمن عقب مقتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن دور التحالف باليمن عقب مقتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك: خاص


 

 

اعلن ناطق قوات المقاومة الوطنية العميد صادق دويد موقفه من العمل الإرهابي الذي استهدف قوات سعودية بمحافظة حضرموت


وقال دويد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏يقدم أشقاؤنا في التحالف العربي تضحيات كبيرة في سبيل استعادة الدولة اليمنية، ستظل هذه التضحيات خالدة في وجدان اليمنيين، ومصدر اعتزاز وفخر للعرب في تاريخ مواجهتهم للمشروع الفارسي.


وتابع بالقول:نترحم على شهدائنا الأشقاء من المملكة العربية السعودية الذين ارتقوا أمس في المنطقة العسكرية الأولى

مؤكداً على ضرورة ملاحقة الجناة والمتورطين في هذه الجريمة الغادرة والإسراع في استكمال التحقيقات وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وفي ختام تصريحه تمنى طارق صالح الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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