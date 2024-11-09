حزب الإصلاح يدعو الجهات المختصة إلى سرعة القبض على قاتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

أدان نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، الجريمة الغادرة والبشعة، التي طالت جنود سعوديين بحضرموت

واعلن العديني ادانته وبشدة، الجريمة الغادرة والبشعة، التي طالت ضباطاً من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، والتي أدت إلى استشهاد ضابطين وإصابة ثالث،

داعياً الجهات المختصة إلى سرعة القبض على المجرم وإحالته لمحاكمة عاجلة.

وبعث العديني برقية عزاء لأهالي وأقارب الشهداء والأشقاء في المملكة قيادة وشعباً في ضحايا هذا الاعتداء الغادر، سائلين الله للشهداء الرحمة والمغفرة، وللمصاب الشفاء العاجل