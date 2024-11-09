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غداً.. تدشين مهرجان التراث والفنون الخامس بالمحافظة بحفل كرنفالي وفعاليات متنوعة. - أخبار كلمتك

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غداً.. تدشين مهرجان التراث والفنون الخامس بالمحافظة بحفل كرنفالي وفعاليات متنوعة. - أخبار كلمتك

غداً.. تدشين مهرجان التراث والفنون الخامس بالمحافظة بحفل كرنفالي وفعاليات متنوعة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - كلمتك/ خاص

تستعد المحافظة، غداً الأحد، لتدشين فعاليات المهرجان الخامس للتراث والفنون، الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة، برعاية المحافظ عوض محمد بن الوزير، تحت شعار "شبوة تراث وفن أصيل نابض بالحياة"، ويستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتشمل فعاليات المهرجان مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تطوير البيئة الثقافية والفنية في المحافظة بشكل عام، وصقل المواهب الشابة.

حيث يشهد اليوم الأول من المهرجان حفل افتتاح كرنفالي كبير في ملعب الخليفي، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، بما في ذلك جامعة شبوة وكلية المجتمع، إلى جانب أوبريت مميز تقدمه فرقة مكتب الثقافة، وعرض خاص الهجن والخيول. 

كما ستُفتتح مجموعة من المعارض التي تشمل الفنون التشكيلية، الموروث الشعبي، والمطبخ الشبواني، بالإضافة إلى ركن خاص للمنتجات النسوية، وفعاليات مسائية غنية بالرقصات الشعبية والأغاني التراثية، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

فيما سيشهد اليوم الثاني، فعاليات شعرية وثقافية منها صباحية شعرية، وفعالية "السمرة الشبوانية" التي تعتبر من اللمسات الفنية المميزة التي تشتهر بها شبوة، بالإضافة إلى استمرار المعارض والأركان. 

كما سيتضمن اليوم الثالث، للمهرجان محاضرات تتناول تاريخ شبوة وآثارها منذ قدم التاريخ، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأفلام قصيرة.

وسيختتم المهرجان بحفل كبير يتضمن كلمات خطابية وفقرات فنية متنوعة، حيث سيتم تكريم أبرز المساهمين في إنجاح هذا الحدث الثقافي الكبير.

جدير بالذكر أن المحافظة، تشهد حراكًا ثقافيًّا وعلميًّا واسعًا، في إطار الرؤية الاستراتيجية لمحافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير، وإيمانه العميق بأن التعليم والثقافة والمعرفة تُمثّل البوابة الذهبية التي ينطلق منها أبناء المحافظة إلى مسيرة واعدة من التطوّر والازهار والتقدّم الاقتصادي والريادة، والإبداع في مُختلف المجالات التنموية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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