تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن حقيقة نشوب خلاف أدى لجريمة قتل الضباط السعوديين بالمنطقة الأولى (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن حقيقة نشوب خلاف أدى لجريمة قتل الضباط السعوديين بالمنطقة الأولى (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة نشوب خلاف أدى لجريمة قتل الضباط السعوديين بالمنطقة الأولى (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول حادثة استهداف قوات التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون، التي أسفرت عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة ثلاثة آخرين


وأوضحت المصادر أن الجنود السعوديين كانوا يمارسون رياضة الجري داخل الملعب التابع للمنطقة العسكرية الأولى حينما تعرضوا لعملية قنص من مسافة قريبة، أدت إلى مصرع اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين وليس كما يشاع بأنه نتيجة خلاف.


وأشارت المصادر إلى أن منفذ العملية يدعى محمد صالح العروصي، وهو أحد الجنود في اللواء التابع لأبو عرجاء ضمن المنطقة العسكرية الأولى
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق