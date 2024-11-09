الكشف عن حقيقة نشوب خلاف أدى لجريمة قتل الضباط السعوديين بالمنطقة الأولى (تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول حادثة استهداف قوات التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون، التي أسفرت عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة ثلاثة آخرين



وأوضحت المصادر أن الجنود السعوديين كانوا يمارسون رياضة الجري داخل الملعب التابع للمنطقة العسكرية الأولى حينما تعرضوا لعملية قنص من مسافة قريبة، أدت إلى مصرع اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين وليس كما يشاع بأنه نتيجة خلاف.



وأشارت المصادر إلى أن منفذ العملية يدعى محمد صالح العروصي، وهو أحد الجنود في اللواء التابع لأبو عرجاء ضمن المنطقة العسكرية الأولى

