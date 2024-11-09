اثار اختلاف اسم قاتل الجنود السعوديين بتعميم وزارة الدفاع والداخلية جدلا.
واصدرت رئاسة هيئة الاركان العامة تعميما للنقاط بالقبض على محمد صالح العروصي.
بينما بتعميم وزارة الداخلية فان القاتل يدعى محمد صالح حسن العروسي.
واقدم العروسي على قتل ٥جنود سعوديين اثناء مرافقته لهم بسيئون.
امر صادم بشان قاتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:43 صباحاً - كلمتك/خاص:
اثار اختلاف اسم قاتل الجنود السعوديين بتعميم وزارة الدفاع والداخلية جدلا.
اثار اختلاف اسم قاتل الجنود السعوديين بتعميم وزارة الدفاع والداخلية جدلا.
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