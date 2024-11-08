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الحوثيين يعلنون حلب جديد للمواطنين من خلال فتح باب التبرع في صنعاء لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون حلب جديد للمواطنين من خلال فتح باب التبرع في صنعاء لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون حلب جديد للمواطنين من خلال فتح باب التبرع في صنعاء لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:58 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي نصر الدين عامر:‏غدا ان شاء الله تنطلق حملة شعبية يمنية للتبرع للاشقاء في لبنان تستمر لمدة اسبوع فيما تستمر حملة التبرع لغزة بشكل متواصل ان شاءالله..
واضاف:الحملة تحت شعار (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة)سننفق في سبيل الله في الشدة وفي الرخاء
وترفض مليشيا الحوثيين صرف المرتبات منذ سنوات في حين تقوم بحلب المواطنين من خلال التبرعات لصالح المجهود الحربي والطيران المسير ولقضايا خارجية في حين لم يعد يستطيع المواطنين سداد ايجارات منزلهم وقوت يومهم
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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