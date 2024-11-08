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جماعة الحوثي يطلقون تحذيرات نارية لترامب ويؤكدون هذا الامر - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي يطلقون تحذيرات نارية لترامب ويؤكدون هذا الامر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي يطلقون تحذيرات نارية لترامب ويؤكدون هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:18 مساءً - كلمتك/خاص

أكد القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، على موقف الجماعة الثابت في مناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني، محذراً الولايات المتحدة ورئيسها الجديد دونالد ترامب من مغبة التصعيد ضد اليمن. جاء ذلك خلال كلمته في المسيرة المليونية التي دعت إليها الجماعة في محافظة صعدة، دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي كلمته، توجه الحوثي برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى استمرار امتلاك الجماعة للصواريخ والطائرات التي كانت تُستخدم خلال فترة حكم ترامب السابقة، ومؤكداً أن المصالح الأمريكية في المنطقة "تظل تحت نيران صواريخنا وطائراتنا".

وأوضح الحوثي أن الشعب اليمني لا يزداد إلا قوة أمام أي تحرك عدائي ضده، مؤكداً استمرارهم في "الجهاد في سبيل الله" وأن تصعيد العدوان لن يؤثر على الشعب اليمني.

وأشار الحوثي إلى أن وقوف جماعته إلى جانب غزة يأتي كدعم ضد ما وصفه بـ"الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والأوروبي"، معتبراً أن الجرائم التي ارتكبت في غزة مشابهة لما عاناه الشعب اليمني.

وأردف قائلاً "لا يخيفنا لا ترامب ولا غيره"، مذكّراً بأن حاملات الطائرات الأمريكية أصبحت "أضحوكة" أمام "البأس اليماني"، ومتوعداً بأن ما سيواجهه الأمريكيون مستقبلاً سيكون أعظم مما واجهوه سابقاً.

كما دعا الحوثي الإعلاميين اليمنيين والعرب إلى تكثيف الجهود لتصنيف الكيان الإسرائيلي ككيان إرهابي، وحثّ الأنظمة العربية على إصدار قوانين تصنف الكيان ضمن قوائم الإرهاب، في ظل استمرار المجازر في غزة ولبنان.

وفي ختام كلمته، توجه الحوثي بالشكر إلى الجماهير المشاركة في المسيرات المليونية بمحافظة صعدة وبقية المحافظات اليمنية، مؤكداً أن تحركهم يأتي استجابة لقيادتهم ودعماً لإخوانهم في فلسطين ولبنان.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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