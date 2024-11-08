عاجل:استعدادات لبدء تزويد محطات الكهرباء بعدن بالديزل - أخبار كلمتك

قالت مصادر:وصلت أمس 3 قاطرات نفط خام من مأرب عبر نشيمة شبوة الى عدن ( 900 برميل ضخت باليوم ) ، واليوم بإذن الله تعالى تصل 3 قاطرات خام من النشيمة ، واضافت:خام ضبة الشحر بحضرموت لم يصل بعد إلى محطة بترو مسيلة في عدن حتى اللحظة ، حاليآ يتم تجميع الوقود للوصول إلى كميات لا بأس بها للتشغيل ، واختتمت:علما بأن الحد الأدنى لكميات الوقود يجب أن لا تقل عن 6 قاطرات يوميا .

من/احمد كرامة

