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باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

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عاجل:استعدادات لبدء تزويد محطات الكهرباء بعدن بالديزل - أخبار كلمتك

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عاجل:استعدادات لبدء تزويد محطات الكهرباء بعدن بالديزل - أخبار كلمتك

عاجل:استعدادات لبدء تزويد محطات الكهرباء بعدن بالديزل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:18 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:وصلت أمس 3 قاطرات نفط خام من مأرب عبر نشيمة شبوة الى عدن ( 900 برميل ضخت باليوم ) ، واليوم بإذن الله تعالى تصل 3 قاطرات خام من النشيمة ، واضافت:خام ضبة الشحر بحضرموت لم يصل بعد إلى محطة بترو مسيلة في عدن حتى اللحظة ، حاليآ يتم تجميع الوقود للوصول إلى كميات لا بأس بها للتشغيل ، واختتمت:علما بأن الحد الأدنى لكميات الوقود يجب أن لا تقل عن 6 قاطرات يوميا .
من/احمد كرامة
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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