مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قيادي في الانتقالي يشكو من تجاهل هذا الامر ويطالب بتحرك عاجل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قيادي في الانتقالي يشكو من تجاهل هذا الامر ويطالب بتحرك عاجل - أخبار كلمتك

قيادي في الانتقالي يشكو من تجاهل هذا الامر ويطالب بتحرك عاجل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - كلمتك/خاص

صرح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بأن العاصمة عدن وجنوب اليمن تم تغييبهما بالكامل من مسارات الهدنة في جانبها الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، مثل الكهرباء.

وأوضح الجعدي أن الهدنة لم تتضمن أي جهود لحل مشكلة الكهرباء، التي لا تزال تشكل أزمة كبيرة في المنطقة، حيث عجزت الجهات الرسمية عن توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأكد الجعدي أن غياب الدعم الإنساني والخدماتي عن عدن وجنوب اليمن يعكس تجاهلاً واضحاً لمعاناة المواطنين في هذه المناطق، مطالباً بتحرك جاد وعاجل لمعالجة هذه الأزمات التي تؤثر على حياة السكان بشكل مباشر.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق