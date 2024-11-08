قيادي في الانتقالي يشكو من تجاهل هذا الامر ويطالب بتحرك عاجل - أخبار كلمتك

صرح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بأن العاصمة عدن وجنوب اليمن تم تغييبهما بالكامل من مسارات الهدنة في جانبها الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، مثل الكهرباء.

وأوضح الجعدي أن الهدنة لم تتضمن أي جهود لحل مشكلة الكهرباء، التي لا تزال تشكل أزمة كبيرة في المنطقة، حيث عجزت الجهات الرسمية عن توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأكد الجعدي أن غياب الدعم الإنساني والخدماتي عن عدن وجنوب اليمن يعكس تجاهلاً واضحاً لمعاناة المواطنين في هذه المناطق، مطالباً بتحرك جاد وعاجل لمعالجة هذه الأزمات التي تؤثر على حياة السكان بشكل مباشر.