انتقاد لاذع لما يسمى هيئة إدارية جديدة للجالية اليمنية في بلجيكا - أخبار كلمتك

استغرب عدد من اليمنيين في بلجيكا من إعلان هيئة إدارية للجالية اليمنية فجأة في بلجيكا من قبل الاخ عبدالكريم الخياطي وتنصيب نفسه رئيسا للجالية في مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الجاليات في وزارة شؤون المغتربين.

وفي تعليق على هذه الهيئة الإدارية تحدث الأستاذ إبراهيم الجهمي المستشار السابق في شؤون المغتربين قائلاّ : لا يحق لأحد أن يدعي أنه رئيس للجالية اليمنية في بلجيكا ومن يدعي ذلك فن. مزور للحقيقة والجهة المعنية بترتيب أوضاع الجاليات اليمنية في المهجر هي وزارة شئون المغتربين حسب قانون وزارة المغتربين رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢م وكذلك إلى القرار الجمهوري رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٩م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين

واضاف الجهمي أن هذا الإعلان مخالفة للقانون واللائحة المنظمة لأعمال الجاليات اليمنية في الخارج رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٠٧م وقد كانت هناك انتخابات سابقة للهيئة الإدارية التي ترأسها الاخ مهيوب الخليدي ولا تتم اي انتخابات جديدة إلا عبر الجمعية العمومية للجالية وشتكيل لجنة تحضيرية للانتخابات رئيس وأعضاء للهيئة الإدارية للجالية، وهذا مالم يتم عليه العمل حاليا في تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة وتعتبر مخالفة لجميع اللوائح القانونية والمنظمة لعمل الجاليات.

وأكد الجهمي أن هذا التشتت الحاصل وما نشاهده ونسمع به كلا يدعي أنه رئيسا للجالية ليس في صالح اليمنيين في بلجيكا فيجب العمل بشكل منظم ومرتب ينتج ثماراً طيبة يستفيد ويلتف حولها الجميع.