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وفد كاك بنك يناقش مع قيادة بنك السلام سبل تعزيز الشراكة المصرفية والتعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وفد كاك بنك يناقش مع قيادة بنك السلام سبل تعزيز الشراكة المصرفية والتعاون المشترك - أخبار كلمتك

وفد كاك بنك يناقش مع قيادة بنك السلام سبل تعزيز الشراكة المصرفية والتعاون المشترك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - كلمتك/خاص:

ناقش وفد كاك بنك ممثلا بالأستاذ رفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والأستاذ فواز بن شعيب رئيس القطاع الإسلامي في العاصمة البحرينية المنامة مع قيادة بنك السلام ممثلا بالأستاذ صادق الشيخ رئيس المعاملات المصرفية الدولية والأستاذ مالك الحضيري والأستاذ محمود غياث والأستاذ محمد منصور، أوجه التعاون المشتركة وأهمية تطوير وتعزيز العلاقة المصرفية بين الجانبين.
وبحث اللقاء سبل تعزيز وزيادة حجم عمليات التمويل التجاري التى تساهم فى تسهيل خدمة عملاء البنكين وتحقيق متطلباتهم التجارية والمصرفية بشكل كبير إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون فى تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة بناء على الخطة الاستراتيجية لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك وتوجهات القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك الاستاذ حاشد الهمداني الرامية إلى تعزيز وتوسيع شبكة البنوك المراسلة وتوسعة علاقته الخارجية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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