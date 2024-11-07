إعلامي معلقا على توجيهات لمدراء المديريات بتوفير الديزل : ما يحدث هو قمة الاستهتار - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي أن ‏ما يحدث هو قمة الاستهتار؛ الحكومة تعجز عن توفير الديزل للمرافق الخدمية الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي، لدرجة أن نائب محافظ عدن يطلب من مدراء المديريات شراء الديزل للمضخات على نفقتهم!

واضاف : في المقابل، تُعقد اجتماعات مكلفة لجهات وأدوات فاسدة لتعميق المشاكل الاقتصادية والسياسية بدل من المساعدة في حلها، ولم يكتفوا بذلك اعلنوا اليوم عن تُشكل هيئات إضافية في المديريات والمحافظات تستنزف المال العام والمساعدات الخارجية بلا فائدة.

واختتم متسائلا: ما الذي يحدث في عدن؟