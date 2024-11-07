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إعلامي معلقا على توجيهات لمدراء المديريات بتوفير الديزل : ما يحدث هو قمة الاستهتار - أخبار كلمتك

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إعلامي معلقا على توجيهات لمدراء المديريات بتوفير الديزل : ما يحدث هو قمة الاستهتار - أخبار كلمتك

إعلامي معلقا على توجيهات لمدراء المديريات بتوفير الديزل : ما يحدث هو قمة الاستهتار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي أن ‏ما يحدث هو قمة الاستهتار؛ الحكومة تعجز عن توفير الديزل للمرافق الخدمية الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي، لدرجة أن نائب محافظ عدن يطلب من مدراء المديريات شراء الديزل للمضخات على نفقتهم!

واضاف : في المقابل، تُعقد اجتماعات مكلفة لجهات وأدوات فاسدة لتعميق المشاكل الاقتصادية والسياسية بدل من المساعدة في حلها، ولم يكتفوا بذلك اعلنوا   اليوم عن تُشكل هيئات إضافية في المديريات والمحافظات  تستنزف المال العام والمساعدات الخارجية بلا فائدة.

واختتم متسائلا: ما الذي يحدث في عدن؟

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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