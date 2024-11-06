توضيح من سفارة الجمهورية اليمنية بشأن المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

تؤكد سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية بأن موضوع المدارس اليمنية في القاهرة كان ضمن أولويات لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي عقد على هامش الدورة ال ١٢ للمجتمعات الحضرية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

كما تود السفارة أن تشير إلى أن الموضوع قد حظي بمتابعة السفارة ووزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، ونظراً لأهميته فقد كان ضمن أولويات اللقاء الرئاسي، وستحرص الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والسفارة على التواصل مع الجهات التنفيذية في دولة الاعتماد لوضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع، وبما يضمن استمرار الخدمة التعليمية لأبناء الجالية وعودة أكثر من ستة آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة مع مراعاة تقنين وضع المدارس وفقاً لإجراءات البلد المضيف.