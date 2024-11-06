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توضيح من سفارة الجمهورية اليمنية بشأن المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

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توضيح من سفارة الجمهورية اليمنية بشأن المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

توضيح من سفارة الجمهورية اليمنية بشأن المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - كلمتك/خاص:

تؤكد سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية بأن موضوع المدارس اليمنية في القاهرة كان ضمن أولويات لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي عقد على هامش الدورة ال ١٢ للمجتمعات الحضرية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

كما تود السفارة أن تشير إلى أن الموضوع قد حظي بمتابعة السفارة ووزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، ونظراً لأهميته فقد كان ضمن أولويات اللقاء الرئاسي، وستحرص الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والسفارة على التواصل مع الجهات التنفيذية في دولة الاعتماد لوضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع، وبما يضمن استمرار الخدمة التعليمية لأبناء الجالية وعودة أكثر من ستة آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة مع مراعاة تقنين وضع المدارس وفقاً لإجراءات البلد المضيف.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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