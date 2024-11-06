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فاجعة تهز محافظة إب وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

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فاجعة تهز محافظة إب وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

فاجعة تهز محافظة إب وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر عن وفاة 4 أشخاص اختناقًا، داخل إحدى الآبار الارتوازية في عزلة بني عاطف بمديرية السبرة في محافظة إب.

وأكد المصادر ان الضحايا كانوا يعملون على تعميق بئر مياه، ليتصاعد دخان المولد الكهربائي، الذي زاد بشكل كبير، ما أدى إلى انعدام الأكسجين ومفارقتهم الحياة.
وأشارت المصادر إلى أن الضحايا هم: عثمان عبدالله العاطفي وابراهيم عبدالله قاسم العاطفي وآدم ناجي محمد احمد العاطفي، وعبده احمد حمود العاطفي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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