فاجعة تهز محافظة إب وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن وفاة 4 أشخاص اختناقًا، داخل إحدى الآبار الارتوازية في عزلة بني عاطف بمديرية السبرة في محافظة إب.

وأكد المصادر ان الضحايا كانوا يعملون على تعميق بئر مياه، ليتصاعد دخان المولد الكهربائي، الذي زاد بشكل كبير، ما أدى إلى انعدام الأكسجين ومفارقتهم الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا هم: عثمان عبدالله العاطفي وابراهيم عبدالله قاسم العاطفي وآدم ناجي محمد احمد العاطفي، وعبده احمد حمود العاطفي.