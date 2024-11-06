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تواصل أعمال وضع المطبات في هذا الشارع بمديرية المنصورة بعدن - أخبار كلمتك

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تواصل أعمال وضع المطبات في هذا الشارع بمديرية المنصورة بعدن - أخبار كلمتك

تواصل أعمال وضع المطبات في هذا الشارع بمديرية المنصورة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - كلمتك/ خاص

حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والأطفال وكبار السن والمواطنين، يقوم #صندوق_صيانة_الطرق_والجسور بالتمويل والإشراف وبتوجيهات وزارة الاشغال العامة والطرق أعمال وضع المطبات في الشارع الممتد من إنماء الجديدة في مديرية البريقة إلى جولة كالتكس في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن. 

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ويهدف المشروع إلى: 
-زيادة السلامة المرورية:تهدف المطبات إلى تقليل سرعة المركبات في المناطق الحيوية، مما يساهم في حماية المشاة.

- توعية السائقين: تشجع المطبات السائقين على الانتباه والحذر، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

و تأتي هذه الأعمال لتحسين #البنية_التحتية وتعزيز سلامة المواطنين في الشوارع الرئيسية. تنفيذ هذه المشاريع يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في العاصمة #عدن وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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