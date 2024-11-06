تواصل أعمال وضع المطبات في هذا الشارع بمديرية المنصورة بعدن - أخبار كلمتك

حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والأطفال وكبار السن والمواطنين، يقوم #صندوق_صيانة_الطرق_والجسور بالتمويل والإشراف وبتوجيهات وزارة الاشغال العامة والطرق أعمال وضع المطبات في الشارع الممتد من إنماء الجديدة في مديرية البريقة إلى جولة كالتكس في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

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ويهدف المشروع إلى:

-زيادة السلامة المرورية:تهدف المطبات إلى تقليل سرعة المركبات في المناطق الحيوية، مما يساهم في حماية المشاة.

- توعية السائقين: تشجع المطبات السائقين على الانتباه والحذر، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

و تأتي هذه الأعمال لتحسين #البنية_التحتية وتعزيز سلامة المواطنين في الشوارع الرئيسية. تنفيذ هذه المشاريع يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في العاصمة #عدن وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.