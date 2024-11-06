لعب عمدة همتراك اليمني دور فاعل بالحملة الانتخابية لترامب حيث ساهم بفوزه بالرئاسة الامريكية.
وتصدر عمدة همترامك اليمني امير غالب الحملة الانتخابية لترامب خاصة عند المسلمين واليمنيين .
ورافق امير غالب الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية ونجحت دعواته لجعل اليمنيين الامريكيين من التصويت له
تعرف على الشخصية اليمنية الكبيرة التي لعبت دور بارز بفوز ترامب برئاسة أمريكا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - كلمتك/خاص:
لعب عمدة همتراك اليمني دور فاعل بالحملة الانتخابية لترامب حيث ساهم بفوزه بالرئاسة الامريكية.
لعب عمدة همتراك اليمني دور فاعل بالحملة الانتخابية لترامب حيث ساهم بفوزه بالرئاسة الامريكية.
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