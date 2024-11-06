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تعرف على الشخصية اليمنية الكبيرة التي لعبت دور بارز بفوز ترامب برئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

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تعرف على الشخصية اليمنية الكبيرة التي لعبت دور بارز بفوز ترامب برئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

تعرف على الشخصية اليمنية الكبيرة التي لعبت دور بارز بفوز ترامب برئاسة أمريكا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

لعب عمدة همتراك اليمني دور فاعل بالحملة الانتخابية لترامب حيث ساهم بفوزه بالرئاسة الامريكية.
وتصدر عمدة همترامك اليمني امير غالب الحملة الانتخابية لترامب خاصة عند المسلمين واليمنيين .
ورافق امير غالب الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية ونجحت دعواته لجعل اليمنيين الامريكيين من التصويت له

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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