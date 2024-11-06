الأمانة العامة بالاتحاد اليمني لكرة القدم توضح وترد على اللجنة الأولمبية - أخبار كلمتك

- الاتحاد يتقيد "فقط" بتعليمات الاتحادين الدولي والآسيوي وأحكام النظام الأساسي

- التحضير لانتخابات الاتحاد يتم بموجب خارطة طريق معتمدة من الفيفا ..والجمعية العمومية صادقت على تشكيل اللجنة الانتخابية

- اللجنة الأولمبية أجرت انتخاباتها بالكويت ورفضت أي تعديل على قوام جمعيتها العمومية

- الاتحاد يستمد صلاحياته من جمعيته العمومية وغير ملزم بأي ملاحظات تتعارض مع الأنظمة واللوائح

وجهت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم خطاباً إلى رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية اليمنية، أكدت فيه التزام الاتحاد بأحكام النظام الأساسي ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد.

وأوضح الخطاب الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2024 أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، وأنه قد تم إعداد كافة المتطلبات لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في 30 نوفمبر 2024. كما أكد الاتحاد أنه اتبع الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية عبر منصة “زووم” في 30 أكتوبر 2024، والتي حضرها 69 عضواً من أصل 82، حيث تمت المصادقة على اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف المكلفة بإدارة عملية الانتخابات.

وأشار الاتحاد إلى أن بعض الأندية أبدت اعتراضات على بعض القرارات، وتم الرد عليها وفقاً للنظام الأساسي المعتمد.

مبينا أن التحضير للانتخابات يتم بحسب خارطة طريق ولوائح معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأبدى الاتحاد استغرابه من تصرفات نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والتي تضمنت تدخلاً غير مقبول في شؤون الاتحاد.

وأكد الاتحاد اليمني على احترامه للأنظمة الدولية والمحلية المعمول بها، مشيراً إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تدخلات قد تؤثر على سير الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تسير العملية الانتخابية القادمة بروح جديدة تعزز من الوحدة والتعاون داخل الحركة الرياضية اليمنية.

مؤكدا أنه لا يوجد في النظام الأساسي ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي ما يلزم الاتحاد اليمني بأخذ موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية اليمنية التي باتت تفتقد للحياد وبحاجة إلى روح جديدة لخدمة الحركة الرياضية اليمنية.