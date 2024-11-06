اعلنت موسسة المياه بعدن عن نفاد مخزون الوقود لديها خلال الساعات القادمة.
وحذرت ؤسسة المياه بعدن من انقطاع المياه عن منازل المواطنين بعد 24 ساعة اذا لم توفر الحكومة الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ، كون المخزون من الوقود سينتهي خلال ٢٤ ساعة القادمة.
عاجل:مؤسسة المياه تقرع ناقوس الخطر بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:40 صباحاً - كلمتك/خاص:
اعلنت موسسة المياه بعدن عن نفاد مخزون الوقود لديها خلال الساعات القادمة.
اعلنت موسسة المياه بعدن عن نفاد مخزون الوقود لديها خلال الساعات القادمة.
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