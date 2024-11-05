إتخاذ قرار صارم ضد 2 أفراد من منتسبي المرور - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - كلمتك: خاص
أحيل 2 أفراد من منتسبي المرور بصنعاء إلى التحقيق بسبب مخالفة قامو بها
هذا وتم احالة الجندي مظفر محمد عبده معوضه، والجندي بكيل يحيى علي اسماعيل، من منتسبي شرطة المرور في أمانة العاصمة، إلى التحقيق نظراً لمخالفتهما التعميم الصادر من شرطة المرور بمنع منتسبيها من الصعود على متن السيارات المخالفة في المخالفات الاعتيادية والإكتفاء بتحرير قسائم المخالفات.
وتم توثيق الجنديان وهما يقومان بالصعود على سيارات المواطنين في صورة مخالفة للتعميم
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