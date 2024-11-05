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الوليدي : البطاقات الذكية خطوة نحو القضاء على الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات - أخبار كلمتك

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الوليدي : البطاقات الذكية خطوة نحو القضاء على الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات - أخبار كلمتك

الوليدي : البطاقات الذكية خطوة نحو القضاء على الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:31 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحافي المحرر من سجون الحوثي أكرم الوليدي إن  معظم الشركات والمؤسسات الحكومية حول العالم تتجه اليوم إلى تبني الحلول السحابية والأنظمة الرقمية المتقدمة بهدف تحسين الكفاءة الإدارية وتيسير الخدمات في هذا الإطار يأتي مشروع البطاقات الذكية كخطوة جادة نحو بناء سجل مدني موحد ودقيق يُلغي التكرار ويعزز مصداقية البيانات مما يمنح المؤسسات القدرة على توثيق الهوية بأسلوب شفاف وموثوق.

ولفت الوليدي إلى أن مع بدء تنفيذ المشروع الذي حقق نتائج استثنائية تتمثل في توثيق أكثر من مليون سجل للبيانات الحيوية خلال عام واحد بدأت تظهر مقاومة من جهات تشعر بأن مصالحها مهددة هذه الجهات التي كانت قد عرقلت مشاريع البصمة السابقة خشيت انكشاف أوجه الفساد والتلاعب المتجذرة في السجلات المدنية القديمة وللإبقاء على الوضع السابق لجأت إلى استخدام أقلام إعلامية للترويج للشكوك حول جدوى المشروع مما يعكس سعيها للإبقاء على بيئة تفتقر إلى الشفافية

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التحديات يبقى مشروع البطاقات الذكية فرصة حقيقية لتحقيق نظام مدني متطور يحمي حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات إن أهمية هذا المشروع تتجلى في تحسين إدارة البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مما يسهم في دفع الدولة نحو مستقبل أكثر شفافية وفاعلية ويعزز القدرة على مواجهة ممارسات الفساد التي تهدد تقدمها.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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