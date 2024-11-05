عاجل:قرب القرار الحاسم بشأن هذه القضية - أخبار كلمتك



كشفت مصادر ان محكمة في محافظة إب ستتخذ خلال الأيام القادمة القرار الحاسم بشأن قضية المغترب اليمني عبدالله النهمي الذي دخل بخلاف مع شريك له في الولايات المتحدة الأمريكية.

واكدت المصادر ان 11 يوم تفصل الجميع من جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة استئناف إب بشأن القضية