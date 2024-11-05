شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:قرب القرار الحاسم بشأن هذه القضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:قرب القرار الحاسم بشأن هذه القضية - أخبار كلمتك

عاجل:قرب القرار الحاسم بشأن هذه القضية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


كشفت مصادر ان محكمة في محافظة إب ستتخذ خلال الأيام القادمة القرار الحاسم بشأن قضية المغترب اليمني عبدالله النهمي الذي دخل بخلاف مع شريك له في الولايات المتحدة الأمريكية.

واكدت المصادر ان 11 يوم تفصل الجميع من جلسة النطق بالحكم من قبل محكمة استئناف إب بشأن القضية 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق